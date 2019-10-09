Соглашение об ассоциации с Евросоюзом: Киев инициирует его обновление. Фото: thekievtimes.ua

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Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом нужно обновить. С такой инициативой выступила украинская сторона.

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В частности, речь идет об увеличении объемов торговли между Украиной и ЕС. Этот вопрос стороны смогут обсудить до конца 2019 года, заявил замглавы Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Брюсселе после встречи в Гендиректорате Европейской комиссии по торговле, пишет «Укринформ».

Переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации возможны в ноябре в рамках Комитета ассоциации или его заседания в торговом составе. Еще одну возможность для обсуждения этого вопроса стороны получат в декабре во время Совета ассоциации Украина — Евросоюз.

Сторонам необходимо согласовать, каким образом будет происходить выход на обновление соглашения, обсудить все условия, модальность и календарь работы над изменениями, сформировав повестку дня двусторонних отношений на ближайшие годы, отметил Качка.

Он также добавил, что увеличение объемов торговли интересует как Украину, так и ЕС, но украинской стороне еще необходимо воплотить таможенную реформу, снять автомобильные ограничения и заключить соглашение о признании эквивалентности технического регулирования.

По словам Качки, в Евросоюзе конструктивно относятся к предложениям Киева.

Между тем напомним, что в сентябре в президентской партии «Слуга народа» заявили, что в ближайшие 5−10 лет Украина не вступит в ЕС.