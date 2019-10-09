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Угода про асоціацію з Євросоюзом: Київ ініціює її оновлення. Фото: thekievtimes.ua

Угода про асоціацію з Євросоюзом: Київ ініціює її оновлення

9 жов 2019, 10:00
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Угода про асоціацію з Європейським Союзом має бути оновлена. З такою ініціативою виступила українська сторона.

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Зокрема, йдеться про збільшенні обсягів торгівлі між Україною та ЄС. Це питання сторони зможуть обговорити до кінця 2019 року, заявив заступник керівника Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка у Брюсселі після зустрічі в Гендиректораті Європейської комісії з торгівлі, пише «Укрінформ».

Переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію можливі в листопаді в межах Комітету асоціації або його засідання в торговому складі. Ще одну нагоду для обговорення цього питання сторони матимуть у грудні під час Ради асоціації Україна — Євросоюз.

Сторонам необхідно погодити, яким чином відбуватиметься вихід на оновлення угоди, обговорити всі умови, модальність і календар роботи над змінами, сформувавши порядок денний двосторонніх відносин на найближчі роки, наголосив Качка.

Він також зазначив, що збільшення обсягів торгівлі цікавить як Україну, так і ЄС, але українській стороні ще необхідно втілити митну реформу, зняти автомобільні обмеження й укласти угоду про визнання еквівалентності технічного регулювання.

За словами Качки, у Євросоюзі конструктивно ставляться до пропозицій Києва.

Між тим нагадаємо, що у вересні в «Слузі народу» заявили, що в найближчі 5−10 років Україна не вступить до ЄС.


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