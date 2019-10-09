Федор Вениславский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127861-sudi-verhovnogo-suda-boyatsya-brat-na-sebya-otvetstvennost.html

Ракурс

Судьи Верховного суда боятся брать на себя ответственность относительнорассмотрениядел по существу.

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В результате очень часто такие дела Верховный суд просто возвращает на новое рассмотрение, не всегда разъясняя, почему именно такое решение принято. Об этом в интервью изданию «Цензор.нет» заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По словам Вениславского, в результате дела годами «ходят по кругу».

В таком положении дел он видит значительные коррупционные риски, поскольку существуют лица, заинтересованные в том, чтобы затянуть процесс решения тех или иных споров по существу.

Кроме того, отмечает Вениславский, бывают случаи, когда в один день у Верховного суда естьабсолютно противоположная правовая позиция по одинаковому делу.

Напомним, Верховный суд в конце сентября раскритиковал резонансный законопроект № 1008, который предусматривает уменьшение количества судей, расширение люстрации и предоставление возможности начала дисциплинарного производства в отношении судьи на основании анонимного обращения.