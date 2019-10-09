Федір Веніславський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127861-suddi-verhovnogo-sudu-boyatsya-braty-na-sebe-vidpovidalnist.html

Ракурс

Судді Верховного суду бояться брати на себе відповідальність щодо розгляду справ по суті.

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В результаті, дуже часто такі справи Верховний суд просто повертає на новий розгляд, не завжди роз’ясняючи, чому саме таке рішення прийняте. Про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет» заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За словами Веніславського, в результаті справи роками «ходять по колу».

У такому стані справ він вбачає значні корупційні ризики, оскільки існують особи, зацікавлені в тому, щоб затягнути процес вирішення тих чи інших спорів по суті.

Крім того, зазначає Веніславський, трапляються випадки, коли в один день у Верховного суду є абсолютно протилежна правова позиція з однакової справи.

Нагадаємо, Верховний суд наприкінці вересня розкритикував резонансний законопроект № 1008, який передбачає зменшення кількості суддів, розширення люстрації та запровадження можливості початку дисциплінарного провадження стосовно судді на підставі анонімного звернення.