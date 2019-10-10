Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский: Предательство — это делать все, чтобы не дать мне выполнить мои президентские обещания

10 окт 2019, 12:18
999

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Kyiv Food Market обратил внимание на необходимости остановки войны.

Loading...

Часы идут, а вместе с ним ежедневно гибнут люди, — напомнил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский отметил, что такие действия кто-то может называть предательством.

А я думаю, что предательство — это делать все, чтобы не дать мне выполнить мне мои президентские обязанности и мои президентские обещания — прекращение войны, уменьшение количества жертв. Я думаю, что это и есть предательство, — подчеркнул президент.

Он также отметил, что его команда обещала людям, что Украина не потеряет территории и война будет завершена.

Если мы не сможем это сделать, то придут другие люди на мое место и пусть они это делают, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона заявил, что его предшественник на посту президента Украины Петр Порошенко пытается возглавить протесты и вернуться таким образом к власти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский о громких делах: Посадить за экономические преступления в нашей стране невозможно

Президент Украины прокомментировал громкие уголовные производства против чиновников, ситуацию на украинской таможне и заявил, что хочет очищения Одессы от криминала

Новости Украины
15:45

Зеленский объяснил, почему не хочет военным путем решить ситуацию с Крымом и Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве объяснил, почему не объявляет военное положение в стране, чтобы юридически зафиксировать ситуацию войны с Россией

Новости Украины
14:24
Новости партнеров
Загрузка...