Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127892-zelenskiy-predatelstvo-eto-delat-vse-chtoby-ne-dat-mne-vypolnit-moi-prezidentskie-obeschaniya.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Kyiv Food Market обратил внимание на необходимости остановки войны.

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Часы идут, а вместе с ним ежедневно гибнут люди, — напомнил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский отметил, что такие действия кто-то может называть предательством.

А я думаю, что предательство — это делать все, чтобы не дать мне выполнить мне мои президентские обязанности и мои президентские обещания — прекращение войны, уменьшение количества жертв. Я думаю, что это и есть предательство, — подчеркнул президент.

Он также отметил, что его команда обещала людям, что Украина не потеряет территории и война будет завершена.

Если мы не сможем это сделать, то придут другие люди на мое место и пусть они это делают, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона заявил, что его предшественник на посту президента Украины Петр Порошенко пытается возглавить протесты и вернуться таким образом к власти.