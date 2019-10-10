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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський: Зрада — це робити все, щоб не надати мені виконати мої президентські обіцянки

10 жов 2019, 12:18
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Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього прес-марафону в Kyiv Food Market наголосив на необхідності зупинення війни.

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Годинник іде, а разом з ним щодня гинуть люди, — нагадав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Зеленський зазначив, що такі дії дехто може називати зрадою.

А я думаю, що зрада — це робити все, щоб не надати мені виконати мені мої президентські обов’язки і мої президентські обіцянки — припинення війни, зменшення кількості жертв. Я думаю, що це і є зрада, — наголосив президент.

Він також зазначив, що його команда обіцяла людям, що Україна не втратить території і війна буде завершена.

Якщо ми не зможемо це зробити, то прийдуть інші люди на моє місце і нехай вони це роблять, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішнього прес-марафону заявив, що його попередник на посаді президента України Петро Порошенко намагається очолити протести та повернутися в такий спосіб до влади.

Джерело: Ракурс


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