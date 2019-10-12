Перестрелка произошла в Нью-Йорке.

https://racurs.ua/n128004-v-nu-yorke-v-rezultate-perestrelki-pogibli-chetyre-cheloveka-video.html

Ракурс

В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали люди.

Loading...

Вооруженный инцидент произошел в ночь на 12 октября на Ютика-Авеню в Бруклине. Перестрелка произошла около 7.00 после закрытия клуба, который называется Triple A Aces. Это заведение позиционирует себя как «частное и социальное арендованное помещение». Об этом сегодня сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.

В результате стрельбы четыре человека погибли на месте происшествия. Огнестрельные ранения получили три человека. Двух мужчин и женщину доставили в больницу округа Кингс и медицинский центр Brookdale University Hospital. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полиция Нью-Йорка задержала двух человек, которых доставили в отделение на допрос. Мотивы преступления пока неизвестны.

Напомним, 5 октября произошла стрельба в Соединенных Штатах. Неизвестный открыл огонь по посетителям бара в Канзас-Сити. В результате вооруженного нападения четверо человек погибли, еще девять получили огнестрельные ранения.