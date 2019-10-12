Перестрілка сталася в Нью-Йорку.

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Ракурс

У Нью-Йорку сталася стрілянина, внаслідок якої загинули та постраждали люди.

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Збройний інцидент трапився у ніч на 12 жовтня на Ютика-Авеню в Брукліні. Перестрілка сталася близько 7.00 після закриття клубу, який називається Triple A Aces. Цей заклад позиціонує себе як «приватне та соціальне орендоване приміщення». Про це сьогодні повідомляє видання New York Post з посиланням на поліцію.

Внаслідок стрілянини четверо осіб загинули на місці події. Вогнепальні поранення дістали троє осіб. Двох чоловіків та жінку доправили в лікарню округу Кінгс та медичний центр Brookdale University Hospital. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція Нью-Йорка затримала двох осіб, яких доставили до відділку на допит. Мотиви злочину наразі невідомі.

Нагадаємо, 5 жовтня сталася стрілянина в Сполучених Штатах. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах бару в Канзас-Сіті. Внаслідок збройного нападу четверо осіб загинули, ще дев’ятеро отримали вогнепальні поранення.