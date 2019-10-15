Новости Рады: в парламенте принимают присягу члены ЦИК и рассматривают судебную реформу, фото ЗиК

https://racurs.ua/n128078-v-rade-prinimaut-prisyagu-chleny-cik-i-rassmatrivaut-sudebnuu-reformu-translyaciya.html

Ракурс

На пленарном заседании Верховной Рады народные депутаты 15 октября принимают присягу новых членов Центральной избирательной комиссии Украины, а также рассматривают несколько важных законопроектов.

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Во втором чтении, в частности, Рада рассмотрит судебную реформу, а именно закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» (№ 1008).

Законопроект № 1008, который 12 сентября рассмотрели в первом чтении, в начале октября Рада не приняла. Он предусматривает изменения в законы об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия. Например, люстрация распространяется на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года.

Предлагается сократить состав Верховного Суда до 100 судей, уточнить, что Высшая квалификационная комиссия судей будет коллегиальным органом. После принятия закона регламент ВККС будет утверждать Высший совет правосудия большинством голосов от ее состава по представлению ВККС. Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше, будет готовить ВККС, однако утверждать это будет ВСП. Также сократят количество членов ВККС с 16 до 12 членов. Их всех будет назначать ВСП по результатам конкурса, который также проводить этот совет.

Также во втором чтении планируется рассмотреть три законопроекта, касающиеся деятельности Верховной Рады и народных депутатов. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины». Рассмотрят нардепы и законопроект, призванный бороться с прогульщиками в Раде, а также об изменении порядка внесения депутатских запросов.