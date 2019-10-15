У Раді складають присягу члени ЦВК і розглядають судову реформу, фото — ЗіК

https://racurs.ua/ua/n128078-u-radi-skladaut-prysyagu-chleny-cvk-i-rozglyadaut-sudovu-reformu-translyaciya.html

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На пленарному засіданні Верховної Ради народні депутати 15 жовтня приймають присягу нових членів Центральної виборчої комісії України, а також розглядають декілька важливих законопроектів.

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У другому читанні, зокрема, Рада розгляне судову реформу, а саме закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (№ 1008).

Законопроект № 1008, який 12 вересня розглянули в першому читанні, на початку жовтня Рада не ухвалила. Він передбачає зміни до законів про очищення влади, про судоустрій і статус суддів та про Вищу раду правосуддя. Наприклад, люстрація поширюється на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

Пропонується скоротити склад Верховного Суду до 100 суддів, уточнити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів буде колегіальним органом. Після ухвалення закону регламент ВККС затверджуватиме Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу за поданням ВККС. Методику і порядок проведення іспитів під час відбору суддів, як і раніше, готуватиме ВККС, проте затверджувати буде ВРП. Також скоротять кількість членів ВККС із 16 до 12 членів. Їх усіх призначатиме ВРП за результатами конкурсу, який також проводитиме ВРП.

Також у другому читанні планується розглянути три законопроекти, що стосуються діяльності Верховної Ради та народних депутатів. Йдеться про проект закону про внесення змін до закону «Про статус народного депутата України». Розглянуть нардепи й законопроект, покликаний боротися з прогульниками в Раді, а також про зміни порядку внесення депутатських запитів.