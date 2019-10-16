«Формула Штайнмайера»: Харьковский горсовет обратился к Зеленскому. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/n128133-formula-shtaynmayera-harkovskiy-gorsovet-obratilsya-k-zelenskomu.html

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«Формулу Штайнмайера» поддержал Харьковский городской совет. Местные депутаты приняли соответствующее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам всех уровней.

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Как говорится в документе, такой шаг вызван обострением политической ситуации в стране. Об этом сообщает сайт горсовета.

За принятие обращения проголосовали 53 депутата. Харьковский горсовет требует прекратить инсинуации вокруг «формулы Штайнмайера» с целью разрешения конфликта на Донбассе и призывает политиков не участвовать в акциях «Нет — капитуляции».

По мнению харьковских депутатов, политики, участвовавшие в недавних акциях протеста, обманывают украинцев и хотят войны.

Харьковские депутаты заявили, что единственным путем к мирному разрешению конфликта на Донбассе считают реализации «формулы Штайнмайера».

Ранее несколько городских и областных советов, в частности, в Луцке, Львове, Тернополе и Кропивницком обратились к президенту с требованием не допустить реализации «формулы Штайнмайера».

Напомним, что недавно в Киеве под Офисом президента проходили акции протеста против внедрения «формулы Штайнмайера» под лозунгом «Нет — капитуляции».