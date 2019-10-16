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Ракурс
«Формула Штайнмаєра»: Харківська міськрада звернулася до Зеленського. Фото: antikor.com.ua

«Формула Штайнмаєра»: Харківська міськрада звернулася до Зеленського

16 жов 2019, 12:33
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«Формулу Штайнмаєра» підтримала Харківська міська рада. Місцеві депутати схвалили відповідне звернення до президента України Володимира Зеленського та депутатів усіх рівнів.

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Як ідеться в документі, такий крок зумовлений загостренням політичної ситуації в країні. Про це повідомляє сайт міськради.

За схвалення звернення проголосували 53 депутати. Харківська міськрада вимагає припинити інсинуації навколо «формули Штайнмаєра» з метою вирішення конфлікту на Донбасі та закликає політиків не брати участі в акціях «Ні — капітуляції».

На думку харківських депутатів, політики, які були задіяні в недавніх акціях протесту, обманюють українців і хочуть війни.

Харківські депутати заявили, що єдиним шляхом до мирного вирішення конфлікту на Донбасі вважають реалізацію «формули Штайнмаєра».

Раніше кілька міських і обласних рад, зокрема, в Луцьку, Львові, Тернополі та Кропивницькому звернулися до президента з вимогою не допустити реалізації «формули Штайнмаєра».

Нагадаємо також, що недавно в Києві під Офісом президента тривали акції протесту проти впровадження «формули Штайнмаєра» під гаслом «Ні — капітуляції».

Джерело: Ракурс


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