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Ракурс
Валентин Петров, фото: СНБО

Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи на двухмесячный испытательный срок

16 окт 2019, 17:08
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Новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) стал Валентин Петров.

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Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, Петрова назначили на двухмесячный испытательный срок.

Профессиональный, по моему мнению, нормальный человек, — отметил Гончарук. — Посмотрите на него, пожалуйста, у него испытательный срок два месяца.

Премьер отметил, что у него с Петровым состоялся разговор, во время которой он поставил ему перечень задач, которые чиновник должен сделать в течение следующих двух месяцев.

Самая главная задача — это прекратить коррупцию в органе и навести там порядок, — подчеркнул премьер.

По его словам, правительство через два месяца вернется к этому вопросу и рассмотрит результаты работы Петрова.

Если не справляется, будут приниматься соответствующие решения, — подчеркнул Гончарук.

Премьер-министр отметил, что конкурс на эту должность не проводился.

Связано это с тем, что, согласно закону, конкурс не проводится. Это должность, которую занимают военнослужащие. Поэтому там есть особая процедура. Собственно, с этим и связан испытательный срок, — сообщил Гончарук.

Предшественником Петрова на этой должности был Леонид Евдоченко, которого Кабмин уволил 12 октября.

Петров — доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Был руководителем службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, в начале ноября правительство начало кадровую чистку министерств.

Источник: Ракурс


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