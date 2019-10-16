Валентин Петров, фото: РНБО

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Новим головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) став Валентин Петров.

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Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, Петрова призначили на двомісячний випробувальний термін.

Професійна, на мою думку, нормальна людина, — зазначив Гончарук. — Подивіться на нього, будь-ласка, у нього випробувальний термін два місяці.

Прем'єр зазначив, що в нього з Петровим відбулася розмова, під час якої він поставив йому перелік завдань, котрі чиновник має зробити впродовж наступних двох місяців.

Найголовніша задача — це припинити корупцію в органі й навести там порядок, — наголосив прем'єр.

За його словами, уряд через два місяці повернеться до цього питання й розгляне результати роботи Петрова.

Якщо не справляється, будуть ухвалюватися відповідні рішення, — наголосив Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що конкурс на цю посаду не проводився.

Пов’язано це з тим, що, відповідно до закону, конкурс не проводиться. Це посада, яка обіймається військовослужбовцями. Тому там є особлива процедура. Власне, з цим і пов’язаний випробувальний термін, — повідомив Гончарук.

Попередником Петрова на цій посаді був Леонід Євдоченко, котрого Кабмін звільнив 12 жовтня.

Петров — доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був керівником служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Нагадаємо, в другій половині вересня уряд розпочав кадрову чистку міністерств.