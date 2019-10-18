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Украинский скандал в США: из правительства идет министр энергетики Перри, которого связывают с давлением на Зеленского, фото — NYT

Новая громкая отставка в США: из правительства уходит министр энергетики Перри, которого связывают с давлением на Зеленского

18 окт 2019, 08:56
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Рик Перри, министр энергетики США, заявил президенту Дональду Трампу, что уходит в отставку. Он планирует покинуть свой пост до конца года.

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О намерении Перри сообщил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что знал раньше о решении министра, пишет Reuters.

Я думал, что он может уйти чуть раньше. У него большие планы, он будет очень успешным. У нас есть преемник на эту должность. Мы сообщим о нем впоследствии, — заявил Трамп.

Именно Перри якобы пытался сменить руководство «Нафтогаза», он был делегирован на инаугурацию Владимира Зеленского и реализовал план по продажам Украине угля из штата Пенсильвания. Американские СМИ считали, что Перри входил в четверку топ-представителей США, которые якобы давили на президента Украины Зеленского.

Отметим, что это не первая громкая отставка высокопоставленных чиновников в США осенью этого года. Ранее ушли советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и спецпредставитель Вашингтона в украинском вопросе Курт Волкер.

Демократы из Палаты представителей Конгресса США вызвали Перри на допрос по делу об импичменте президента Трампа. Они просили министра рассказать о своей роли в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, утверждалось, что Перри предлагал президенту Зеленскому ввести в состав правления компании «Нафтогаз Украины» представителей США.


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