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Український скандал у США: з уряду йде міністр енергетики Перрі, якого пов’язують з тиском на Зеленського, фото — NYT
Нова гучна відставка у США: з уряду йде міністр енергетики Перрі, якого пов’язують з тиском на Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n128243-nova-guchna-vidstavka-u-ssha-z-uryadu-yde-ministr-energetyky-perri-yakogo-pov-yazuut-z-tyskom.htmlРакурс
Рік Перрі, міністр енергетики США, заявив президенту Дональду Трампу, що йде у відставку. Він планує залишити свою посаду до кінця року.
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Про намір Перрі повідомив президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що знав раніше про рішення міністра, пише Reuters.
Я думав, що він може піти трохи раніше. У нього великі плани, він буде дуже успішним. У нас є наступник на цю посаду. Ми повідомимо про нього згодом, — заявив Трамп.
Саме Перрі нібито намагався змінити керівництво «Нафтогазу», він був делегований на інавгурацію Володимира Зеленського та реалізував план з продажу Україні вугілля зі штату Пенсільванія. Американські ЗМІ вважали, що Перрі входив у четвірку топ-представників США, які нібито тиснули на президента України Зеленського.
Відзначимо, що це не перша гучна відставка високопосадовців у США восени цього року. Раніше з посад пішли радник з питань національної безпеки Джон Болтон і спецпредставник Вашингтона в українському питанні Курт Волкер.
Демократи з Палати представників Конгресу США викликали Перрі на допит у справі про імпічмент президента Трампа. Вони просили міністра розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, стверджувалося, що Перрі пропонував президенту Зеленському ввести до складу правління компанії «Нафтогаз України» представників США.
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