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Український скандал у США: з уряду йде міністр енергетики Перрі, якого пов’язують з тиском на Зеленського, фото — NYT

Нова гучна відставка у США: з уряду йде міністр енергетики Перрі, якого пов’язують з тиском на Зеленського

18 жов 2019, 08:56
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Рік Перрі, міністр енергетики США, заявив президенту Дональду Трампу, що йде у відставку. Він планує залишити свою посаду до кінця року.

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Про намір Перрі повідомив президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що знав раніше про рішення міністра, пише Reuters.

Я думав, що він може піти трохи раніше. У нього великі плани, він буде дуже успішним. У нас є наступник на цю посаду. Ми повідомимо про нього згодом, — заявив Трамп.

Саме Перрі нібито намагався змінити керівництво «Нафтогазу», він був делегований на інавгурацію Володимира Зеленського та реалізував план з продажу Україні вугілля зі штату Пенсільванія. Американські ЗМІ вважали, що Перрі входив у четвірку топ-представників США, які нібито тиснули на президента України Зеленського.

Відзначимо, що це не перша гучна відставка високопосадовців у США восени цього року. Раніше з посад пішли радник з питань національної безпеки Джон Болтон і спецпредставник Вашингтона в українському питанні Курт Волкер.

Демократи з Палати представників Конгресу США викликали Перрі на допит у справі про імпічмент президента Трампа. Вони просили міністра розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, стверджувалося, що Перрі пропонував президенту Зеленському ввести до складу правління компанії «Нафтогаз України» представників США.


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