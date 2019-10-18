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Рада рассматривает бюджет и ждет отчета министров, фото — Википедия

Рада рассматривает бюджет-2020 и ждет отчета министров (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 окт 2019, 10:04
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Верховная Рада в пятницу, 18 октября, рассматривает в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год и проведет час вопросов к правительству.

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Ранее на заседании согласительного совета спикер заявил, что в целом проект ГБУ могут рассмотреть в начале ноября. В случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о госбюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.

Кроме того, в парламенте сегодня ожидают министров на час правительства: обороны — Андрея Загороднюка, иностранных дел — Вадима Пристайка и энергетики — Алексея Оржель.

Напомним, 20 сентября проект государственного бюджета на 2020 год в парламенте представляла министр финансов Оксана Маркарова. Она сообщила, что проект бюджета базируется на макропрогнозах, которые в мае сделал предыдущий состав Кабмина. Они предусматривают рост ВВП в 2020 году на уровне 3,3%. В правительстве обещали изменить основные показатели бюджета ко второму чтению.

Источник: Ракурс


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