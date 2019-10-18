Рада розглядає бюджет і чекає на звіт міністрів, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128245-rada-rozglyadaie-budjet-2020-i-chekaie-na-zvit-ministriv-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада у п’ятницю, 18 жовтня, розглядає у першому читанні законопроект про державний бюджет України на 2020 рік та проведе годину запитань до уряду.

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Раніше на засіданні погоджувальної ради спікер заявив, що в цілому проект ДБУ можуть розглянути на початку листопада. В разі схвалення Верховною Радою висновків та пропозицій до проекту закону про держбюджет, вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради.

Крім того, у парламенті сьогодні очікують міністрів на годині уряду: оборони — Андрія Загороднюка, закордонних справ — Вадима Пристайка та енергетики — Олексія Оржеля.

Нагадаємо, 20 вересня проект державного бюджету на 2020 рік в парламенті представляла міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона повідомила, що проект бюджету базується на макропрогнозах, які у травні зробив попередній склад Кабміну. Вони передбачають зростання ВВП у 2020 році на рівні 3,3%. В уряді обіцяли змінити основні показники бюджету до другого читання.