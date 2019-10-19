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Ракурс
Партия Самопомощь: Садовый передал власть в партии Сыроид, фото — Фейсбук партии "Самопомощь"

Садовый передал власть в «Самопомощи» Сыроид, которая хочет вернуть партию в «большую политику»

19 окт 2019, 16:17
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Мэр Львова Андрей Садовый передал руководство партией «Самопомощь» бывшему вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид. Именно Сыроид сегодня избрали лидером партии «Объединение „Самопомощь“».

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Такое решение было принято на съезде партии, который состоялся в Киеве, сообщила пресс-служба партии. За него проголосовали 127 делегатов, а трое делегатов воздержались.

Наша главная тактическая задача сейчас — найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли, — заявила Сыроид.

Она назвала возвращение «Самопомощи» в парламент и победы на местных выборах целью деятельности партии и призвала однопартийцев верить в это. Сыроид считает, что именно местные выборы должны стать фундаментом, который поможет «Самопомощи» вернуться в большую политику.

Мэр Львова Садовый остался членом партии. Он возглавлял «Самопомощь» семь лет.

Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас, — заявил Садовый на съезде.

Напомним, что летом «Самопомощь» провалила парламентские выборы и не попала в Раду. После этого ее лидер заявил, что уйдет с поста руководителя.

Источник: Ракурс


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