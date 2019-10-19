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Партія Самопоміч: Садовий передав владу у партії Сироїд, фото — Фейсбук партії "Самопоміч"

Садовий передав владу у «Самопомочі» Сироїд, яка хоче повернути партію у «велику політику»

19 жов 2019, 16:17
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Мер Львова Андрій Садовий передав керівництво партією «Самопоміч» колишньому віце-спікеру Верховної Ради Оксані Сироїд. Саме Сироїд сьогодні стала лідером партії «Об'єднання „Самопоміч“».

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Таке рішення ухвалили на з’їзді партії, який відбувся у Києві, повідомила прес-служба партії. За таке рішення проголосували 127 делегатів, а троє делегатів утрималися.

Наше головне тактичне завдання зараз — знайти слова і способи їх донесення, щоб люди нас почули і зрозуміли, — заявила Сироїд.

Вона назвала повернення «Самопомочі» у парламент і перемоги на місцевих виборах метою діяльності партії і закликала однопартійців вірити у це. Сироїд вважає, що саме місцеві вибори має стати фундаментом, який допоможе «Самопомочі» повернутися до великої політики.

Мер Львова Садовий залишився членом партії. Він очолював «Самопоміч» сім років.

Я думаю, принесу більше користі, допомагаючи вам. Мені важлива перемога кожного з вас, — заявив Садовий на з’їзді.

Нагадаємо, що влітку «Самопоміч» провалила парламентські вибори й не потрапила в Раду. Після цього її лідер заявив, що піде з посади керівника.

Джерело: Ракурс


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