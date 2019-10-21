Паника в "Борисполе": к смогу добавилась обработка полей едкими удобрениями, фото — "Українські Новини"

https://racurs.ua/n128383-panika-v-borispole-k-smogu-dobavilas-obrabotka-poley-edkimi-udobreniyami.html

Ракурс

На самом большом аэродроме Украины — Международном аэропорту «Борисполь» — сегодня случилась нештатная ситуация. На время пришлось приостановить работу терминалов.

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Вечером 21 октября официальный сайт «Борисполя» сообщил, что до получения выводов по результатам работы комиссии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено.

В это время в местных пабликах разгонялись слухи об облаке аммиака, которое накрыло район, а также о пострадавших в результате техногенной катастрофы.

Официально руководство аэропорта сообщило, что случилось «высвобождения летучих вредных веществ». Это произошло в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместимыми веществами.

Впоследствии в Фейсбук аэропорта сообщили, что результаты выводов специалистов ГСЧС утешительны: в «Борисполе» качество воздуха соответствует допустимым нормам и аэропорт снова работает.

Как видно из онлайн-таблицы прилетов и отлетов аэропорта, «Борисполь» работает в штатном режиме.

Напомним, что сегодня руководителю правительства Алексею Гончаруку пришлось объяснять распространенные в соцсетях сообщения о чрезвычайно высоком уровне загрязнения воздуха в стране.

По словам Гончарука, в воздухе ничего аномального не наблюдается. Впрочем, в последние дни сервисы по наблюдению за загрязнением воздуха демонстрировали значительный рост показателей загрязнения воздуха монооксидом углерода.

Сервис AirVisual показывал, что общий индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял более 160 единиц при норме от 0 до 50. При таком уровне загрязнения специалисты советуют закрывать окна, а на улицу выходить в защитных масках. Сегодня уровень загрязнения значительно уменьшился, однако продолжает оставаться повышенным на значительной части территории Украины.