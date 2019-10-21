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Паніка в "Борисполі": до смогу додалася обробка полів їдкими добривами, фото — "Українські Новини"

Паніка в «Борисполі»: до смогу додалася обробка полів їдкими добривами

21 жов 2019, 21:35
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На найбільшому летовищі України — Міжнародному аеропорті «Бориспіль» — сьогодні трапилася нештатна ситуація. На певний час довелося призупинити роботу терміналів.

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Увечері 21 жовтня офіційний сайт «Борисполя» повідомив, що до отримання висновків за результатами роботи комісії Державної служби України з надзвичайних ситуацій обслуговування в терміналах аеропорту призупинено.

У цей час у місцевих пабліках в соцмережах розганялися чутки про хмари аміаку, які накрили район, а також про постраждалих внаслідок техногенної катастрофи.

Офіційно керівництво аеропорту повідомило, що трапилося «вивільнення летючих шкідливих речовин». Це відбулося у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами.

Згодом у Фейсбук летовища повідомили, що результати висновків фахівців ДСНС втішні: у «Борисполі» якість повітря відповідає допустимим нормам і діяльність аеропорту відновлено.

Як видно із онлайн-таблиці прильотів та відльотів аеропорту, «Бориспіль» працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні керівнику уряду Олексію Гончаруку довелося пояснювати поширені в соцмережах повідомлення про надзвичайно високий рівень забруднення повітря.

За словами Гончарука, у повітрі нічого аномального не спостерігається. Утім, в останні дні сервіси зі спостереження за забрудненням повітря демонстрували значне зростання показників забруднення повітря монооксидом вуглецю.

Сервіс AirVisual показував, що загальний індекс забруднення повітря в Києві становив понад 160 одиниць за норми від 0 до 50. При такому рівні забруднення фахівці радять зачиняти вікна, а на вулицю виходити в захисних масках. Сьогодні рівень забруднення значно зменшився, проте продовжує залишатися підвищеним на значній частині території.

Джерело: Ракурс


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