Признание Голодомора геноцидом не поддержал МИД Германии, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n128384-priznanie-golodomora-genocidom-ne-podderjal-mid-germanii.html

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Признание Голодомора в Украине 1932−33 годов актом геноцида против украинского народа не поддержало Министерство иностранных дел Германии.

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Об этом стало известно 21 октября во время рассмотрения в немецком Бундестаге соответствующей петиции. Во время заседания петиционного комитета парламента немецкий МИД высказал возражения.

Об этом сообщил DW депутат Арнольд Фаатц. По его словам, официальный Берлин хочет, чтобы петицию отклонили. Якобы понятие геноцид не было определено до 1951 года. Другой аргумент МИДа — кроме украинцев, голод забирал жизни и в России, и на Кавказе.

Когда-то Бундестаг рассматривал подобную петицию и МИД также реагировал на нее похожими аргументами, — сообщил Фаатц.

Петицию о признании Голодомора геноцидом на сайте немецкого Бундестага зарегистрировали в мае. Ее поддержали 56 тыс. граждан Германии (это больше, чем минимально требуется для рассмотрения — 50 тыс.). Сегодня документ обсудили на открытом заседании петиционной комитета Бундестага. В него входят 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.

Депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фаатц рассказал, что после проведения открытого заседания петиционного комитета ожидается голосование о судьбе обращения. В повестку дня его внесут еще в 2019 году. Фаатц прогнозирует, что петицию отклонят, и причиной этого является именно позиция МИД.