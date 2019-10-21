Визнання Голодомору геноцидом не підтримало МЗС Німеччини, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n128384-vyznannya-golodomoru-genocydom-ne-pidtrymalo-mzs-nimechchyny.html

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Визнання Голодомору в Україні 1932−33 років актом геноциду проти українського народу не підтримало Міністерство закордонних справ Німеччини.

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Про це стало відомо 21 жовтня під час розгляду в німецькому Бундестазі відповідної петиції. Під час засідання петиційного комітету парламенту німецьке МЗС висловлювало заперечення.

Про це повідомив DW депутат Арнольд Фаатц. За його словами, офіційний Берлін хоче, аби петицію було відхилено. Буцімто поняття геноцид не було визначене до 1951 року. Інший аргумент МЗС — окрім українців, голод забирав життя й у Росії та на Кавказі.

Колись Бундестаг розглядав подібну петицію й МЗС також реагувало на неї подібними аргументами, — повідомив Фаатц.

Петицію про визнання Голодомору геноцидом на сайті німецького Бундестагу зареєстрували у травні. Її підтримали 56 тис. громадян Німеччини (це більше, ніж мінімально вимагається для розгляду — 50 тис.). Сьогодні документ обговорили на відкритому засіданні петиційного комітету Бундестагу. У нього входять 28 депутатів із різних фракцій німецького парламенту.

Депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фаатц розповів, що після проведення відкритого засідання петиційного комітету очікується голосування щодо долі звернення. У порядок денний його внесуть ще в 2019 році. Фаатц прогнозує, що петицію відхилять, і причиною цього є саме позиція МЗС.