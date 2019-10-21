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Главные новости 21 октября: реакция на «горящие» шутки «Квартала», Гладковского выпустили из СИЗО и паника в «Борисполе», фото — "24 канал"

Главные новости 21 октября: реакция на «горящие» шутки «Квартала», Гладковского выпустили из СИЗО и паника в «Борисполе»

21 окт 2019, 23:14
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Главными новостями понедельника, 21 октября, стала бурная реакция общественности на неоднозначные шутки студии «Квартал 95», уплата экс-чиновником СНБО Олегом Гладковским залога и его выход из СИЗО, а также нештатная ситуация в аэропорту «Борисполь», связанная с обработкой окружающей территории удобрениями.

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Украина целый день комментировала скандальное выступление студии «Квартал 95» с Национальным хором имени Григория Веревки. О пожаре, который случился в сентябре в доме бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой, спели на канале «1+1», который принадлежит Коломойскому.

Олигарх объяснил, что песня и номер ему понравились, а затем обрушился с критикой на тех, кто осудил совместное выступление «Квартала 95» и хора. Гонтаревой он посоветовал «сидеть в Лондоне и переписывать имущество на других», чтобы ей «чего-то еще не сожгли», а также сходить к психиатру.

В «Квартале» также объяснили обостренную реакцию общества на песню о сгоревшем доме Гонтаревой.

Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны сегодня выпустили из Лукьяновского СИЗО Киева, где он находился под стражей. Гладковский продолжит объявленную ранее голодовку, на него надели электронный браслет. Суд арестовал его 19 октября на два месяца с правом внесения залога на сумму 10 млн грн.

На самом большом аэродроме Украины — Международном аэропорту «Борисполь» — сегодня случилась нештатная ситуация. На время пришлось приостановить работу терминалов. В соцсетях разгонялись слухи об облаке аммиака, которое накрыло район, а также о пострадавших в результате техногенной катастрофы.

Впоследствии руководство аэропорта сообщило, что случилось «высвобождение летучих вредных веществ». Это произошло в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместимыми веществами. Через некоторое время работу терминалов возобновили.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости 21 октября: реакция на «горящие» шутки «Квартала», Гладковского выпустили из СИЗО и паника в «Борисполе»

Главными новостями 21 октября стала реакция на неоднозначные шутки студии «Квартал 95», уплата экс-чиновником СНБО Гладковским залога и его выход из СИЗО, а также нештатная ситуация в аэропорту «Борисполь»

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Супрун сообщила цену содержания хора имени Веревки

Бывший министр здравоохранения Супрун отреагировала на скандал с выступлением студии «Квартал 95», в котором прозвучала песня о пожаре в доме Гонтаревой и сообщила цену содержание Национального хора им. Григория Веревки

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