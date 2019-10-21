Головні новини 21 жовтня: реакція на «палаючі» жарти «Кварталу», Гладковського випустили з СІЗО і паніка у «Борисполі», фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n128387-golovni-novyny-21-jovtnya-reakciya-na-palauchi-jarty-kvartalu-gladkovskogo-vypustyly-z-sizo.html

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Головними новинами понеділка, 21 жовтня, стала бурхлива реакція громадськості на неоднозначні жарти студії «Квартал 95», сплата екс-посадовцем РНБО Олегом Гладковським застави та його вихід із СІЗО, а також нештатна ситуація в аеропорту «Бориспіль», пов’язана із обробкою навколишньої території добривами.

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Україна увесь день оговтувалася й коментувала скандальний виступ студії «Квартал 95» із Національним хором імені Григорія Верьовки. Про нещастя, яке трапилося у вересні із будинком колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, заспівали на каналі «1+1», що належить Коломойському. Олігарх пояснив, що пісня і номер йому сподобалися, а згодом накинувся з критикою на тих, хто засудив спільний виступ «Кварталу 95» та хору. Гонтаревій він порадив «сидіти в Лондоні і переписувати майно на інших», щоб їй «чогось ще не спалили», а також сходити до психіатра.

У «Кварталі» також пояснили загострену реакцію суспільства на пісню про «Горіла хата палала».

Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони сьогодні випустили з Лук’янівського СІЗО Києва, де він перебував під вартою. Гладковський продовжить оголошене раніше голодування, на нього одягли електронний браслет. Суд арештував його 19 жовтня на два місяці з правом внесення застави на суму 10 млн грн.

На найбільшому летовищі України — Міжнародному аеропорті «Бориспіль» — сьогодні трапилася нештатна ситуація. На певний час довелося призупинити роботу терміналів. У соцмережах розганялися чутки про хмари аміаку, які накрили район, а також про постраждалих внаслідок техногенної катастрофи.

Згодом керівництво аеропорту повідомило, що трапилося «вивільнення летючих шкідливих речовин». Це відбулося у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами. Через якийсь час роботу терміналів поновили.