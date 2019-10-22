Ледокол «Тор» передал сигнал бедствия возле берегов Норвегии

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Ракурс

Российский ледокол «Тор», на борту которого находились 33 человека, ошибочно передал сигнал бедствия, находясь у берегов Норвегии.

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Подача этого сигнала стала результатом сбоя после «обесточивания части оборудования», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

По информации норвежского издания Aftenposten, инцидент произошел сегодня утром в море неподалеку от расположенного на западе страны города Олесунд, где наблюдался мощный шторм.

Соответствующее сообщение в норвежских спасателей поступило в 6.36 по местному времени.

К кораблю был направлен спасательный вертолет, который провесел над судном около полутора часов, прежде чем вернуться на базу. Также в этот регион направляются два корабля, которые при необходимости смогут оказать помощь ледоколу.

Сейчас ледокол восстановил часть мощности своих двигателей и продолжил двигаться дальше по маршруту.

«Тор» помогает прокладывать путь танкерам, перевозящим сжиженный газ из терминала, расположенного в поселке Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Напомним, в апреле в Норвегии рыбаки обнаружили кита, окутанного креплением, на которое, вероятно, устанавливалась камера или оружие. На креплении была обнаружена надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».