Криголам «Тор» передав сигнал лиха біля берегів Норвегії

https://racurs.ua/ua/n128400-rosiyskyy-krygolam-pomylkovo-podav-sygnal-sos-bilya-beregiv-norvegiyi-zmi.html

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Російський криголам «Тор», на борту котрого перебували 33 людини, помилково передав сигнал лиха, перебуваючи біля берегів Норвегії.

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Подача цього сигналу стала результатом збою після «знеструмлення частини обладнання», повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Федерального агентства морського і річкового транспорту (Росморречфлот).

За інформацією норвезького видання Aftenposten, інцидент стався сьогодні вранці в морі неподалік розташованого на заході країни міста Олесунда, де спостерігався потужний шторм.

Відповідне повідомлення до норвезьких рятувальників надійшло о 6.36 за місцевим часом.

До корабля був надісланий рятувальний вертоліт, який провісив над судном близько півтори години, перш ніж повернутися на базу. Також до цього регіону прямують два кораблі, які за потреби зможуть надати допомогу криголамові.

Наразі криголам відновив частину потужності своїх двигунів і продовжив рухатися далі за маршрутом.

«Тор» допомагає прокладати шлях танкерам, що перевозять скраплений газ з терміналу, розташованого в поселенні Сабетта (Ямало-Ненецький автономний округ).

Нагадаємо, у квітні в Норвегії рибалки виявили кита, котрий був оповитий кріпленням, на яке, ймовірно, встановлювалася камера або зброя. На кріпленні було виявлено напис «Обладнання Санкт-Петербурга».