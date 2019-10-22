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Аэропорт в Запорожье открылся после капремонта и заводит к себе Wizz Air, фото — Фейсбук МА "Запорожье"

Аэропорт в Запорожье открылся после капремонта и заводит к себе Wizz Air

22 окт 2019, 12:37
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Международный аэропорт «Запорожье» 22 октября возобновил работу после капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

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Об этом в Фейсбук сообщил мэр города Владимир Буряк. Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, в ближайшие часы в Запорожье приземлятся рейсы из Стамбула (Pegasus Airlines) и Киева (МАУ и «Мотор-Сич»). Из аэропорта планируется осуществить рейсы также в Стамбул и украинскую столицу.

Кроме того, Буряк рассказал, что власти города договорились о сотрудничестве с венгерской авиакомпанией Wizz Air. В конце марта 2020 года этот лоукостер откроет шесть рейсов из Запорожья в Европу (Венгрия, Австрия, Литва и Польша).

Прямое авиасообщение соединит этот украинский город с Будапештом, Веной, Вильнюсом, Вроцлавом, Гданьском и Краковом. Рейсы будет осуществляться дважды в неделю. Буряк пообещал продолжить переговоры с другими авиакомпаниями.

Ремонт полосы в Запорожье длился со 2 сентября. В связи с этим аэропорт временно закрывал искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не принимал самолеты.

В октябре стало также известно, что крупнейшая в мире лоукост-авиакомпания Ryanair с декабря запускает новый рейс из Украины. Самолеты ирландского перевозчика будут летать из Херсона в Краков с 21 декабря.

Источник: Ракурс


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