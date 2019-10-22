Аеропорт у Запоріжжі відкрився після капремонту і заводить до себе Wizz Air, фото — Фейсбук МА "Запоріжжя"

https://racurs.ua/ua/n128407-aeroport-u-zaporijji-vidkryvsya-pislya-kapremontu-i-zavodyt-do-sebe-wizz-air.html

Ракурс

Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» 22 жовтня відновив роботу після капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

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Про це у Фейсбук повідомив мер міста Володимир Буряк. Як свідчать дані онлайн-табло летовища, у найближчі години в Запоріжжі приземляться рейси зі Стамбулу (Pegasus Airlines) та Києва (МАУ та «Мотор-Січ»). Із аеропорту планується здійснити рейси також до Стамбулу та української столиці.

Крім того, Буряк розповів, що влада міста домовилася про співробітництво з угорською авіакомпанією Wizz Air. Наприкінці березня 2020 року цей лоукостер відкриє шість рейсів із Запоріжжя до Європи (Угорщина, Австрія, Литва і Польща).

Пряме авіасполучення з'єднає це українське місто з Будапештом, Віднем, Вільнюсом, Вроцлавом, Гданськом та Краковом. Рейси здійснюватиметься двічі на тиждень. Буряк пообіцяв продовжити переговори із іншими авіакомпаніями.

Ремонт смуги у Запоріжжі тривав з 2 вересня. У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закривав штучну і ґрунтову злітно-посадочні смуги і не приймав літаки.

У жовтні стало також відомо, що найбільша у світі лоукост-авіакомпанія Ryanair з грудня запускає новий рейс з України. Літаки ірландського перевізника літатимуть із Херсона до Кракова з 21 грудня.