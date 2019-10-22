Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Аеропорт у Запоріжжі відкрився після капремонту і заводить до себе Wizz Air, фото — Фейсбук МА "Запоріжжя"

Аеропорт у Запоріжжі відкрився після капремонту і заводить до себе Wizz Air

22 жов 2019, 12:37
999

Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» 22 жовтня відновив роботу після капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

Loading...

Про це у Фейсбук повідомив мер міста Володимир Буряк. Як свідчать дані онлайн-табло летовища, у найближчі години в Запоріжжі приземляться рейси зі Стамбулу (Pegasus Airlines) та Києва (МАУ та «Мотор-Січ»). Із аеропорту планується здійснити рейси також до Стамбулу та української столиці.

Крім того, Буряк розповів, що влада міста домовилася про співробітництво з угорською авіакомпанією Wizz Air. Наприкінці березня 2020 року цей лоукостер відкриє шість рейсів із Запоріжжя до Європи (Угорщина, Австрія, Литва і Польща).

Пряме авіасполучення з'єднає це українське місто з Будапештом, Віднем, Вільнюсом, Вроцлавом, Гданськом та Краковом. Рейси здійснюватиметься двічі на тиждень. Буряк пообіцяв продовжити переговори із іншими авіакомпаніями.

Ремонт смуги у Запоріжжі тривав з 2 вересня. У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закривав штучну і ґрунтову злітно-посадочні смуги і не приймав літаки.

У жовтні стало також відомо, що найбільша у світі лоукост-авіакомпанія Ryanair з грудня запускає новий рейс з України. Літаки ірландського перевізника літатимуть із Херсона до Кракова з 21 грудня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кабмін дав старт проекту «Е-контракт»: чиновники обіцяють інформаційну революцію у сфері публічних фінансів

Український уряд представив проект «Е-контракт», за допомогою якого можна буде відстежувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень

Новини України
16:18

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

Оперативники Служби безпеки України затримали колишнього заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. За даними спецслужби, його дії завдали масштабної шкоди обороноздатності держави

Юридичні новини
15:47

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд. Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила підозру у зловживанні впливом

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...