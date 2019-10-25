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Легализация игорного бизнеса пополнит бюджет на 9 млрд грн, фото — Login Casino

У Гончарука сообщили, сколько заработает бюджет от легализации рулетки

25 окт 2019, 20:13
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В правительстве премьер-министра Алексея Гончарука сообщили, сколько может заработать государственный бюджет от легализации игорного бизнеса.

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Министр финансов Оксана Маркарова предположила, что после принятия и вступления соответствующего закона в казну может дополнительно поступить до 9 млрд грн.

Речь идет о законопроекте, который узаконивает игорный бизнес (№ 2285). Он доработан и передан в парламент, рассказала Маркарова 25 октября в интервью Lb.ua.

Этот документ, а также законопроект о легализации добычи янтаря (№ 2240) имеют реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета на 2020 год, — сообщила Маркарова.

Окончательная сумма доходов, которую получит бюджет, зависит от того, какую именно финальную модель законопроекта примут нардепы. Согласно консервативных расчетов, если все заработает, то бюджет может пополниться на 5−9 млрд грн. Прибыль от легализации добычи янтаря пока обсчитывают.

Напомним, что пока нардепы приняли в первом чтении проект бюджета. На прошлой неделе Кабмин разработал новый макроэкономический прогноз, который ляжет в основу изменений в проект ГБУ-2020. Сегодня президент Украины приказал уменьшить на 10% расходы на содержание государственного аппарата.


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