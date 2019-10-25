Легалізація грального бізнесу поповнить бюджет на 9 млрд грн, фото — Login Casino

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В уряді прем'єр-міністра Олексія Гончарука повідомили, скільки може заробити державний бюджет від легалізації грального бізнесу.

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Міністр фінансів Оксана Маркарова припустила, що після ухвалення і запровадження відповідного закону до скарбниці може додатково надійти до 9 млрд грн.

Йдеться про законопроект, який узаконює гральний бізнес (№ 2285). Він доопрацьований і переданий до парламенту, розповіла Маркарова 25 жовтня в інтерв’ю Lb.ua.

Цей документ, а також законопроект про легалізацію видобутку бурштину (№ 2240) мають реалістичні доходи, які можуть бути закладені в проект бюджету на 2020 рік, — повідомила Маркарова.

Остаточна сума доходів, яку отримає бюджет, залежить від того, яку саме фінальну модель законопроекту ухвалять нардепи. Відповідно до консервативних розрахунків, якщо все запрацює, то бюджет може поповнитися на 5−9 млрд грн. Прибуток від легалізації видобутку бурштину наразі обраховують.

Нагадаємо, що поки нардепи ухвалили в першому читанні проект бюджету. Минулого тижня кабмін розробив новий макроекономічний прогноз, який ляже в основу змін до проекту кошторису. Сьогодні президент України наказав зменшити на 10% видатки на утримання державного апарату.