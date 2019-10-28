"Старые песни о главном": в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по транзиту газа через Украину. Фото:

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Четвертый раунд трехсторонних газовых переговоров по транзиту через Украину состоялся сегодня в Брюсселе. Встреча началась на два часа позже, чем планировалось изначально.

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На переговорах российская сторона «поделилась интересными интерпретациями «Старых песен о главном», сообщили в пресс-службе «Нафтогаза Украины».

Там был трек об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража. Мы попросили прислать нам официальную копию на бумаге, чтобы мы не полагались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не перепутали. Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала, — сообщили в компании.

В «Нафтогазе» отмечают, что пока нет повода говорить о каких-либо «пакетных решениях всех проблем», среди которых вопрос о погашении задолженности «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

При этом в компании дали понять, что Украина, и Еврокомиссия поддерживают подписание нового долгосрочного контракта на транзит значительных объемов газа.

Новый раунд переговоров будет проведен в ноябре.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» предъявит российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долл.