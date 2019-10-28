Новини України

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"Старі пісні про головне": в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів по транзиту газу через Україну. Фото: ТАСС

«Старі пісні про головне»: в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів по транзиту газу через Україну

28 жов 2019, 19:34
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Четвертий раунд тристоронніх газових переговорів щодо транзиту через Україну відбувся сьогодні в Брюсселі. Зустріч почалася на дві години пізніше, ніж планувалося спочатку.

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На переговорах російська сторона «поділилася цікавими інтерпретаціями «Старих пісень про головне», повідомили в прес-службі «Нафтогаз України».

Там був трек про врегулювання ситуації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ми попросили надіслати нам офіційну копію на папері, щоб ми не покладалися на публікації в російських ЗМІ і нічого випадково не переплутали. Ніяких офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона нам досі не передавала, — повідомили в компанії.

В «Нафтогазу» зазначають, що поки немає підстав говорити про якісь «пакетні рішення всіх проблем», серед яких питання про погашення заборгованості «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

При цьому в компанії дали зрозуміти, що Україна та Єврокомісія підтримують підписання нового довгострокового контракту на транзит значних обсягів газу.

Новий раунд переговорів буде проведено в листопаді.

Нагадаємо, що «Нафтогаз України» пред’явить російському «Газпрому» позов на 11 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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