Новини України

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"Старі пісні про головне": в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів по транзиту газу через Україну. Фото: ТАСС
«Старі пісні про головне»: в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів по транзиту газу через Українуhttps://racurs.ua/ua/n128687-stari-pisni-pro-golovne-v-brusseli-vidbuvsya-chergovyy-raund-peregovoriv-po-tranzytu-gazu.htmlРакурс
Четвертий раунд тристоронніх газових переговорів щодо транзиту через Україну відбувся сьогодні в Брюсселі. Зустріч почалася на дві години пізніше, ніж планувалося спочатку.
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На переговорах російська сторона «поділилася цікавими інтерпретаціями «Старих пісень про головне», повідомили в прес-службі «Нафтогаз України».
Там був трек про врегулювання ситуації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ми попросили надіслати нам офіційну копію на папері, щоб ми не покладалися на публікації в російських ЗМІ і нічого випадково не переплутали. Ніяких офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона нам досі не передавала, — повідомили в компанії.
В «Нафтогазу» зазначають, що поки немає підстав говорити про якісь «пакетні рішення всіх проблем», серед яких питання про погашення заборгованості «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу.
При цьому в компанії дали зрозуміти, що Україна та Єврокомісія підтримують підписання нового довгострокового контракту на транзит значних обсягів газу.
Новий раунд переговорів буде проведено в листопаді.
Нагадаємо, що «Нафтогаз України» пред’явить російському «Газпрому» позов на 11 млрд дол.
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