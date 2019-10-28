Погода в Украине 29 октября: синоптики предупредили о похолодании. Фото:

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Погода в Украине 29 октября принесет дожди по всей территории Украины, кроме северных областей. Температура воздуха ночью составит 2−9° днем, и 7−15° днем.

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В Киеве во вторник синоптики прогнозируют от 7 до 9° тепла днем и 3−5° ночью. Осадки в столице Украины 29 октября не ожидаются. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Во Львове также заметно похолодает, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 2−4°, днем — 7−9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе также не обойдется без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 6−8°, днем поднимется до 12−14°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Днепре днем и ночью ожидаются дожди. Термометры ночью покажут 4−6°, днем — 9−11°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Харькове 29 октября метеорологи ожидают осадки. Температура воздуха ночью — 5−7°, днем — 11−13°. Ветер западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье днем и ночью ожидается дождь. Синоптики прогнозируют ночью 3−5°, днем — 8−10°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 октября будет неспокойной. Возмущения ожидаются преимущественно утром и вечером.

Напомним, эксперты прогнозируют, что этой зимой украинцев ожидают сильнейшие за последние 30 лет снегопады и морозы.