Погода в Україні 29 жовтня: синоптики попередили про похолодання. Фото: Лига

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Погода в Україні 29 жовтня принесе дощі по всій території України, крім північних областей. Температура повітря вночі становитиме 2−9° вдень, і 7−15° вдень.

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У Києві у вівторок синоптики прогнозують від 7 до 9° тепла вдень, і 3−5° вночі. Опади у столиці України 29 жовтня не очікуються. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Львові також помітно похолодає, очікуються дощі. Температура повітря вночі становитиме 2−4°, вдень — 7−9°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі також не обійдеться без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 6−8°, вдень підніметься до 12−14°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вдень і вночі очікуються дощі. Термометри вночі покажуть 4−6°, вдень — 9−11°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Харкові 29 жовтня метеорологи очікують опади. Температура повітря вночі — 5−7°, вдень — 11−13°. Вітер західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вдень і вночі очікується дощ. Синоптики прогнозують вночі 3−5°, вдень — 8−10°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 29 жовтня буде неспокійною. Обурення очікуються переважно вранці та ввечері.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що цієї зими українців очікують найсильніші за останні 30 років снігопади й морози.