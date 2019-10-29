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Курьезы России: в глубинке торжественно открыли постамент для стелы и асфальтовую дорожку, фото — "Новосибирск онлайн"

Курьезы России: в глубинке торжественно открыли постамент для стелы и асфальтовую дорожку (ФОТО)

29 окт 2019, 14:48
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Чиновники в России продолжают придумывать торжественные мероприятия по случаю открытия или ввода в эксплуатацию мелких объектов. На этот раз речь идет о торжественном открытии постамента для стелы в Новосибирске и асфальтовой дорожки в Тамбовской области.

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В Новосибирске радовались возведению постамента для стелы в честь 100-летия комсомола. Юбилей праздновали еще в прошлом году, а сейчас установили постамент. Для стелы не хватило денег и ее пообещали установить в следующем году, сообщает «Новосибирск онлайн».

Курьезы России: в РФ торжественно открыли постамент для стелы и асфальтовую дорожку, фото — "Новосибирск онлайн"

Постамент простоит год, затем на нем оборудуют стелу, высота которой составит 6 м. Ее изготовят из различных видов гранита в Китае. На стеле изобразят ордена, которыми советская власть когда-то наградила комсомол.

Между тем в Тамбовской области провели торжественную церемонию открытия асфальтовой дорожки. Это произошло в селе Никольское Мичуринского района. Чиновники организовали мероприятие, на котором перерезали красную ленту и раздавали детям воздушные шарики.

Курьезы России: в РФ торжественно открыли постамент для стелы и асфальтовую дорожку, фото — breakingmad.me

Как сообщает «Новый Тамбов», рядом с дорожкой поставили табличку, на которой написано, что тротуар заасфальтировали благодаря программе «Народная инициатива-2019». На мероприятие сошлась вся местная власть, но стоимость работ СМИ не сообщают.

Курьезы России: в РФ торжественно открыли постамент для стелы и асфальтовую дорожку, фото — breakingmad.me

Напомним, что похожее мероприятие несколько недель назад состоялся в Удмуртии. Там в отдаленном селе торжественно открыли размытую после дождя грунтовую дорогу.

Источник: Ракурс


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