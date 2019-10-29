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Курйози Росії: в РФ урочисто відкрили постамент для стели і асфальтову доріжку, фото — "Новосибирск онлайн"

Божевільня онлайн: в Росії урочисто відкрили постамент для стели і асфальтову доріжку (ФОТО)

29 жов 2019, 14:48
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Чиновники в Росії продовжують вигадувати урочисті заходи з нагоди відкриття чи уведення в експлуатацію дріб’язкових об'єктів. Цього разу йдеться про урочисте відкриття постаменту для стели в Новосибірську та асфальтової доріжки у Тамбовській області.

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У Новосибірську раділи зведенню постаменту для стели на честь 100-річчя комсомолу. Ювілей святкували ще торік, а нині встановили постамент. Для стели забракло грошей і її пообіцяли встановити в наступному році, повідомляє «Новосибірськ онлайн».

Курйози Росії: в РФ урочисто відкрили постамент для стели і асфальтову доріжку, фото — "Новосибирск онлайн"

Постамент простоїть рік, згодом на ньому обладнають саму стелу. Її висота становитиме 6 м, її виготовлять з різних видів граніту у Китаї. На стелі будуть зображені ордени, якими радянська влада колись нагородила комсомол.

Курйози Росії: в РФ урочисто відкрили постамент для стели і асфальтову доріжку, фото — "Новосибирск онлайн"

Тим часом у Тамбовській області провели урочисту церемонію відкриття асфальтової доріжки. Це сталося у селі Нікольське Мічурінського району. Чиновники організували захід, на якому перерізали червону стрічку і роздавали дітям повітряні кульки.

Курйози Росії: в РФ урочисто відкрили постамент для стели і асфальтову доріжку, фото — breakingmad.me

Як повідомляє «Новий Тамбов», поруч із доріжкою поставили табличку, на якій написано, що тротуар заасфальтували завдяки програмі «Народна ініціатива-2019». На захід зійшлася вся місцева влада, але вартість робіт ЗМІ не повідомляють.

Курйози Росії: в РФ урочисто відкрили постамент для стели і асфальтову доріжку, фото — breakingmad.me

Нагадаємо, що подібний захід кілька тижнів тому відбувся в Удмуртії. Там у віддаленому селі урочисто відкрили розмиту після дощу ґрунтову дорогу.

Джерело: Ракурс


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