Употребление марихуаны родителями влияет на их детей, фото:

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Употребление марихуаны подростками может впоследствии повлиять на их детей.

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Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного учеными из Университета Вашингтона, сообщает пресс-служба этого вуза.

Употребление наркотических веществ в любом возрасте имеет последствия. Исследователи часто фиксируют негативные последствия марихуаны, а иногда и определенные преимущества ограниченного потребления.

Однако менее известным оставалось, как употребление марихуаны в одной фазе жизни может влиять на следующее поколение, даже спустя значительный промежуток времени после того, как человек перестает употреблять.

В результате масштабного многолетнего наблюдения, которое началось в США 80-х годах прошлого века, ученые установили, что последствия употребления марихуаны родителями в подростковом возрасте влияли даже на их будущих детей.

Ученые уже собрали данные 360 детей, появившихся у участников исследования, которые в его начале также были детьми.

Очень важным выводом является то, что история употребления марихуаны родителями является важным фактором риска для детей, — установили исследователи.

По сравнению с детьми, родители которых не употребляли марихуану, вероятность употребления конопли детьми, родители которых в подростковом возрасте употребляли марихуану, была в 2,5 раза выше.

Для сравнения, дети хронических потребителей марихуаны в 4,5 раза чаще употребляли ее, чем дети тех, кто не употреблял коноплю.

Употребление марихуаны в подростковом возрасте связано с рядом других проблем как в настоящем, так и в позднем зрелом возрасте, — отмечают исследователи. — Теперь мы видим, как это отражается на их детях.

Кроме того, ученые установили, что люди, употреблявшие марихуану в подростковом возрасте, как правило, хуже себя чувствовали в тот период, когда они активно ее употребляли, и до 30 лет имели более низкие достижения в различных сферах жизни, чем люди, которые начали употреблять ее взрослыми или никогда не употребляли.

Хронические потребители марихуаны имели худшие результаты с точки зрения здоровья и качества жизни.

Плохое психическое здоровье, низкие академические результаты, меньше финансовая стабильность и большая склонность к преступному и/или рискованному поведению были связаны с частым употреблением марихуаны в течение жизни, — отметили исследователи.

Напомним, недавно в Киеве состоялся «Конопляный марш свободы», участники которого призвали легализовать в Украине медицинскую марихуану.