Вживання марихуани батьками впливає на їхніх дітей

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Ракурс

Вживання марихуани підлітками може згодом вплинути на їхніх дітей.

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Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного вченими з Університету Вашингтона, повідомляє прес-служба цього вишу.

Вживання наркотичних речовин у будь-якому віці має наслідки. Дослідники часто фіксують негативні наслідки марихуани, а іноді й певні переваги обмеженого споживання.

Однак менш відомим залишалося, як використання марихуани в одній фазі життя може впливати на наступне покоління, навіть через значний проміжок часу після того, як людина перестала вживати.

В результаті масштабного багаторічного спостереження, яке розпочалося у США 80-х роках минулого століття, учені встановили, що наслідки вживання марихуани батьками в підлітковому віці впливали навіть на їхніх майбутніх дітей.

Учені вже зібрали дані 360 дітей, котрі з’явилися в учасників дослідження, котрі на його початку також були дітьми.

Дуже важливим висновком є те, що історія вживання марихуани батьками є важливим фактором ризику для дітей, — встановили дослідники.

У порівнянні з дітьми, батьки яких не вживали марихуану, ймовірність вживання коноплі дітьми, батьки яких у підлітковому віці вживали марихуану, була в 2,5 раза вищою.

Для порівняння, діти хронічних споживачів марихуани в 4,5 раза частіше вживали її, ніж діти тих, хто не вживав коноплю.

Вживання марихуани в підлітковому віці пов’язане з низкою інших проблем як в теперішньому, так і в пізньому зрілому віці, — наголошують дослідники. — Тепер ми бачимо, як це відображається на їхніх дітях.

Крім того, вчені встановили, що люди, які вживали марихуану у підлітковому віці, як правило, гірше себе почували в той період, коли вони активно її вживали, і до 30 років мали більш низькі досягнення у різних сферах життя, ніж люди, які почали вживати її дорослими або ніколи не вживали.

Хронічні споживачі марихуани мали гірші результати з точки зору здоров’я і якості життя.

Погане психічне здоров’я, низькі академічні результати, менша фінансова стабільність і велика схильність до злочинної і/або ризикованої поведінки були пов’язані з частим вживанням марихуани протягом життя, — зазначили дослідники.

Нагадаємо, нещодавно в Києві відбувся «Конопляний марш свободи», учасники котрого закликали легалізувати в Україні медичну марихуану.