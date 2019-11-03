Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Драка на Банковой: у Зеленского отреагировали на слухи о конфликте между Богданом и Бакановым, фото — НВ

У Зеленского отреагировали на слухи о драке Богдана и Баканова

3 ноя 2019, 11:25
999

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко 3 ноября опроверг информацию о возможной драке между руководителем офиса Андреем Богданом и председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Loading...

В Фейсбук Тимошенко написал, что «достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверия».

Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди. Мы опровергаем эту информацию, хотя в особом опровержении необходимости нет, потому что она является вымышленной от начала и до конца, — написал Тимошенко.

Напомним, что во второй половине дня 2 ноября в сети начали гулять слухи о драке, которая якобы произошла на прошлой неделе на Банковой между Богданом и Бакановым. Ее причиной якобы стали кадровые назначения в СБУ. Информацию журналиста Станислава Речинского подтвердила главред «Левого берега» Соня Кошкина. В частности, речь шла о том, что Богдану выбили зуб.

Впоследствии руководитель Офиса президента в шутку ответил на эти слухи у себя в Фейсбук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело Гандзюк: СБУ будет расследовать производство о небрежности правоохранителей

Генеральная прокуратура Украины передала Службе безопасности производства о небрежности правоохранителей, расследовших дело об убийстве советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк

Новости Украины
14:23

«Портнов приехал — Бабченко уехал»: российский журналист объяснил, почему покинул Украину

Российский журналист Аркадий Бабченко выехал из Украины. Об этом он сообщил в соцсетях. Бабченко указал причины, побудившие его покинуть Украину. Главной причиной стали процессы, которые начались после победы команды Зеленского

Новости Украины
13:35

Богдан показал зубы в сети, чтобы прокомментировать слухи о драке с Бакановым на Банковой (ФОТО)

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан был вынужден показать в сети свои зубы, чтобы прокомментировать слухи о драке на Банковой, которая якобы произошла у него с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым

Новости Украины
08:21