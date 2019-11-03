Драка на Банковой: у Зеленского отреагировали на слухи о конфликте между Богданом и Бакановым, фото — НВ

https://racurs.ua/n128923-u-zelenskogo-otreagirovali-na-sluhi-o-drake-bogdana-i-bakanova.html

Ракурс

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко 3 ноября опроверг информацию о возможной драке между руководителем офиса Андреем Богданом и председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

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В Фейсбук Тимошенко написал, что «достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверия».

Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди. Мы опровергаем эту информацию, хотя в особом опровержении необходимости нет, потому что она является вымышленной от начала и до конца, — написал Тимошенко.

Напомним, что во второй половине дня 2 ноября в сети начали гулять слухи о драке, которая якобы произошла на прошлой неделе на Банковой между Богданом и Бакановым. Ее причиной якобы стали кадровые назначения в СБУ. Информацию журналиста Станислава Речинского подтвердила главред «Левого берега» Соня Кошкина. В частности, речь шла о том, что Богдану выбили зуб.

Впоследствии руководитель Офиса президента в шутку ответил на эти слухи у себя в Фейсбук.