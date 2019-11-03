Бійка на Банковій: в Зеленського відреагували на чутки про конфлікт між Богданом і Бакановим, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n128923-v-zelenskogo-vidreaguvaly-na-chutky-pro-biyku-bogdana-i-bakanova.html

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 3 листопада спростував інформацію про ймовірну бійку між керівником офісу Андрієм Богданом і головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

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У Фейсбук Тимошенко написав, що «вкотре надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру».

Шкода що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди. Ми спростовуємо цю інформацію, хоч в особливому спростуванні потреби немає, бо вона є вигаданою від початку і до кінця, — написав Тимошенко.

Нагадаємо, що у другій половині дня 2 листопада в мережі почали гуляти чутки про бійку, яка буцімто сталася минулого тижня на Банковій між Богданом та Бакановим. Її причиною нібито стали кадрові призначення в СБУ. Інформацію журналіста Станіслава Речинського підтвердила головред «Лівого берега» Соня Кошкіна. Зокрема, йшлося про те, що Богдану вибили зуб.

Згодом керівник Офісу президента жартома відповів на ці чутки в себе у Фейсбук.