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Синоптики предупредили о шквалах в Украине. Фото: Ракурс

Синоптики предупредили украинцев о сильном ветре и шквалах (КАРТА)

3 ноя 2019, 20:08
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Сложные погодные условия ожидаются в Украине 4 ноября.

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По всей территории государства прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. Кроме того, днем на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь. Об этом сегодня сообщает украинский Гидрометцентр.

Спасатели в связи с ухудшением погоды призывают жителей городов быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра. Окна домов стоит плотно закрыть. Кроме того, жителям городов стоит убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Находясь на улице во время непогоды нужно держаться подальше от рекламных конструкций, столбов, линий электропередач и деревьев. В случае порывов ветра рекомендуется укрыться в ближайшем доме или естественном укрытии. Не нужно парковать автомобили рядом с большими деревьями.

Карта: Гидрометцентр

Напомним, погода в Украине 4 ноября ожидается теплая, обещают возвращение роскошной осени. Температура воздуха ночью ожидается от 0−2° тепла, в восточных областях до 5−12° в западных и южных регионах. Днем ожидается 14−20° выше нуля по Цельсию.

Источник: Ракурс


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