Синоптики попередили про шквали в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n128939-synoptyky-poperedyly-ukrayinciv-pro-sylnyy-viter-ta-shkvaly-karta.html

Ракурс

Складні погодні умови очікуються в Україні 4 листопада.

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По всій території держави прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Крім того, вдень на Закарпатті та в Карпатах очікується значний дощ. Про це сьогодні повідомляє український Гідрометцентр.

Рятувальники у зв’язку з погіршенням погоди закликають жителів міст бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру. Вікна будинків варто щільно закрити. Крім того, мешканцям міст варто прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Перебуваючи на вулиці під час негоди потрібно триматися подалі від рекламних конструкцій, стовпів, ліній електропередач та дерев. У разі поривів вітру рекомендується сховатися в найближчому будинку або природному укритті. Не потрібно паркувати автомобілі поряд із великими деревами.

Нагадаємо, погода в Україні 4 листопада очікується тепла, обіцяють повернення розкішної осені. Температура повітря вночі очікується від 0−2° тепла в східних областях до 5−12° в західних та південних регіонах. Вдень очікується 14−20° вище нуля за Цельсієм.