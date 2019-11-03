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Ракурс
Кабмин утвердил предельное количество чиновников ОГА и РГА. Фото: kmu.gov.ua

Сокращения в РГА: правительство утвердило предельное количество чиновников (ДОКУМЕНТ)

3 ноя 2019, 22:00
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Кабинет министров утвердил предельную численность чиновников в областных государственных и районных администрациях.

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Соответствующее решение чиновники приняли на заседании 3 ноября. Больше всего работников ОГА и РГА сократили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Об этом свидетельствуют документы, которые обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Как известно, правительство в 2020 году планирует в два раза сократить количество чиновников в районных и областных государственных администрациях. В Кабмине объясняют, что часть функций местных госадминистраций на себя переняли объединенные территориальные общины.

Документ: Олексій Гончаренко у Telegram

Документ: Олексій Гончаренко у Telegram

Напомним, на днях в правительстве анонсировали масштабное увольнение штата районных государственных администраций. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что будут уволены 18 тыс. 449 лиц, которые работают в аппаратах РГА по всей Украине.

Источник: Ракурс


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