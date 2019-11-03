Кабмин утвердил предельное количество чиновников ОГА и РГА. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/n128943-sokrascheniya-v-rga-pravitelstvo-utverdilo-predelnoe-kolichestvo-chinovnikov-dokument.html

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Кабинет министров утвердил предельную численность чиновников в областных государственных и районных администрациях.

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Соответствующее решение чиновники приняли на заседании 3 ноября. Больше всего работников ОГА и РГА сократили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Об этом свидетельствуют документы, которые обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Как известно, правительство в 2020 году планирует в два раза сократить количество чиновников в районных и областных государственных администрациях. В Кабмине объясняют, что часть функций местных госадминистраций на себя переняли объединенные территориальные общины.

Напомним, на днях в правительстве анонсировали масштабное увольнение штата районных государственных администраций. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что будут уволены 18 тыс. 449 лиц, которые работают в аппаратах РГА по всей Украине.