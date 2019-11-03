Кабмін затвердив граничну кількість чиновників ОДА та РДА. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128943-skorochennya-v-rda-uryad-zatverdyv-granychnu-kilkist-chynovnykiv-dokument.html

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Кабінет міністрів затвердив граничну кількість чиновників в обласних державних та районних адміністраціях.

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Відповідне рішення чиновники ухвалили на засіданні 3 листопада. Найбільше працівників ОДА та РДА скоротили в Київській, Вінницькій і Житомирській областях. Про це свідчать документи, які оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Як відомо, уряд в 2020 році планує вдвічі скоротити кількість чиновників в районних та обласних державних адміністраціях. У Кабміні пояснюють, що частину функцій місцевих держадміністрацій на себе перейняли об'єднані територіальні громади.

Нагадаємо, днями в уряді анонсували масштабне звільнення штату районних державних адміністрацій. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що будуть звільнені 18 тис. 449 осіб, які працюють в апаратах РДА по всій Україні.