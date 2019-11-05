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Главные новости 5 ноября: обновленный бюджет-2020, «нормандские» сомнения Кремля и заседание правительства у Зеленского, фото — "20 минут"

Главные новости 5 ноября: обновленный бюджет-2020, «нормандские» сомнения Кремля и заседание правительства у Зеленского

5 ноя 2019, 22:57
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Главными новостями вторника, 5 ноября, стали презентация правительством обновленного бюджета 2020 года, новые «нормандские» сомнения Кремля и совместное заседание правительства и руководства Рады, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

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Сегодня Кабинет министров представил доработанный проект бюджета на 2020 год, который вынесут на голосование парламента во втором чтении. Доходы бюджета увеличили на 13 млрд грн, а расходы — на 15 млрд. Правительство не изменило основные социальные показатели: минимальную зарплату оставили на уровне 4 тыс. 723 грн, а дефицит бюджета составит 2,09% от ВВП.

На выплаты по государственным долгам пойдет 423,6 млрд грн, из которых 141,5 млрд — проценты по государственным заимствованиям. Сам госдолг в 2020 году составит около 45,3% ВВП. Изменило правительство и прогноз курса доллара: в соответствии с обновленным макроэкономическим прогнозом, американская валюта будет стоить в 2020 году примерно 27 грн (до первого чтения — 28,2 грн). Экономика Украины должна вырасти на 3,7%, а инфляция составит 6,3% в год.

Также правительство впервые выделит 3,8 млрд грн на социальную защиту педагогов: молодым учителям в 2020 году планируют выплатить единовременное пособие в размере 21 тыс. грн.

В России сегодня усомнились в том, что встреча в нормандском формате может произойти в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин якобы хочет провести саммит как можно быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня собрал у себя в офисе министров и руководство Рады и объявил персональные задания для членов правительства. Министры и руководитель Кабмина Алексей Гончарук получили указания главы государства. Такое поведение президента вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи обратили внимание на то, что управлять членами Кабмина должен все же премьер-министр.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости 5 ноября: обновленный бюджет-2020, «нормандские» сомнения Кремля и заседание правительства у Зеленского

Главными новостями 5 ноября стали презентация правительством обновленного бюджета 2020 года, новые «нормандские» сомнения Кремля и совместное заседание правительства и руководства Рады, которое состоялось под председательством президента Зеленского

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