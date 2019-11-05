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Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет-2020, «нормандські» сумніви Кремля і засідання уряду в Зеленського, фото — "20 хвилин"

Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет-2020, «нормандські» сумніви Кремля і засідання уряду в Зеленського

5 лис 2019, 22:57
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Головними новинами вівторка, 5 листопада, стали презентація урядом оновленого бюджету 2020 року, нові «нормандські» сумніви Кремля і спільне засідання уряду та керівництва Ради, яке відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського.

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Сьогодні Кабінет міністрів презентував доопрацьований проект бюджету на 2020 рік, який винесуть на голосування парламенту у другому читанні. Доходи бюджету збільшили на 13 млрд грн, а видатки — на 15 млрд. Уряд не змінив основні соціальні показники: мінімальну зарплату залишили на рівні 4 тис. 723 грн, а дефіцит бюджету складе 2,09% від ВВП.

На виплати за державними боргами піде 423,6 млрд грн, з яких 141,5 млрд — відсотки за державними запозиченнями. Сам держборг у 2020 році складе близько 45,3% ВВП. Змінив уряд і прогноз щодо курсу долара: відповідно до оновленого макроекономічного прогнозу, американська валюта коштуватиме у 2020 році приблизно 27 грн (до першого читання — 28,2 грн). Економіка України має зрости на 3,7%, а інфляція складе 6,3% за рік.

Також уряд вперше виділить 3,8 млрд грн на соціальний захист педагогів: молодим вчителям у 2020 році планують виплатити одноразову допомогу у розмірі 21 тис. грн.

У Росії сьогодні засумнівалися в тому, що зустріч в нормандському форматі може відбутися у 2019 році. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він додав, що Путін нібито хоче провести саміт якнайшвидше.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зібрав у себе в офісі міністрів та керівництво Ради і оголосив персональні завдання для членів Кабміну. Міністри та керівник Кабміну Олексій Гончарук отримали вказівки глави держави. Така поведінка президента викликала неоднозначну реакцію в мережі. Користувачі звернули увагу на те, що керувати членами Кабміну мусить все ж прем'єр-міністр.

Джерело: Ракурс


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Головні новини
999

Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет-2020, «нормандські» сумніви Кремля і засідання уряду в Зеленського

Головними новинами 5 листопада стали презентація урядом оновленого бюджету 2020 року, нові «нормандські» сумніви Кремля і спільне засідання уряду та керівництва Ради, яке відбулося під головуванням президента Зеленського

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