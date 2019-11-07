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Ракурс
В Ровно во двор экс-депутата бросили гранату, фото: pixabay

В Ровно во двор экс-депутата бросили гранату (ФОТО, ВИДЕО)

7 ноя 2019, 12:48
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Владимир Рабинюк, экс-чиновник и депутат, едва не стал жертвой преступников.

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Во двор его дома в Ровно бросили гранату. Об этом сообщают в Нацполиции Ровенской области.

Установлено, что в здании находилась его дочь. На момент преступления женщина была в доме одна и не пострадала.

В результате взрыва сработала сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники полиции охраны. Взрывом был повреждены фасад здания, а также входная дверь и окно.

В Ровно во двор экс-депутата бросили гранату, фото: Нацполиция

В Ровно во двор экс-депутата бросили гранату, фото: Нацполиция

В Ровно во двор экс-депутата бросили гранату, фото: Нацполиция

Это не первый случай, когда во дворы домов горожан бросают гранаты. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс превентивных и профилактических мероприятий.

Владимир Рабинюк в 90-х годах возглавлял отдел торговли Ровенского горисполкома. Он также являлся депутатом Ровенского городского совета и совладельцем вещевого рынка. Среди жителей города в последнее время активно распространялись слухи о планах построить многоэтажки на его месте.

Ранее во Львовской области в жилом многоэтажном доме взорвалась граната. В результате взрыва никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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