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Ракурс
У Рівному на подвір'я екс-депутата кинули гранату, фото: pixabay

У Рівному на подвір’я екс-депутата кинули гранату (ФОТО, ВІДЕО)

7 лис 2019, 12:48
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Володимир Рабинюк, екс-чиновник і депутат, ледь не став жертвою злочинців.

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У двір його будинку в Рівному кинули гранату. Про це повідомляють в Нацполіціі в Рівненській області.

Встановлено, що в будівлі знаходилася його донька. На момент злочину жінка була в будинку одна і не постраждала.

В результаті вибуху спрацювала сигналізація. На місце події прибули співробітники поліції охорони. Вибухом були пошкоджені фасад будівлі, а також вхідні двері і вікно.

У Рівному на подвір’я екс-депутата кинули гранату, фото: Нацполіція

У Рівному на подвір’я екс-депутата кинули гранату, фото: Нацполіція

У Рівному на подвір’я екс-депутата кинули гранату, фото: Нацполіція

Це не перший випадок, коли у двори будинків городян кидають гранати. Співробітники правоохоронних органів проводять комплекс превентивних та профілактичних заходів.

Володимир Рабинюк в 90-х роках очолював відділ торгівлі Рівненського міськвиконкому. Він також був депутатом Рівненської міської ради та співвласником речового ринку. Серед жителів міста останнім часом активно поширювалися чутки про плани побудувати багатоповерхівки на його місці.

Раніше у Львівській області в житловому багатоповерховому будинку вибухнула граната. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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